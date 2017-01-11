消防署挺基層 消防員可穿制服吃飯

消防人員日前在救護車吃飯遭民眾投訴，引發社會議論，內政部消防署發出公文，要求各直轄市、縣市消防局在不影響勤務下，讓消防人員可穿制服買餐點、飲品。

近日有消防隊員在救護車上吃東西，被民眾投訴該行為「觀感不佳」，許多網友在臉書串聯，發起捍衛消防員的「用餐正義」，也希望消防署能出面解決。

消防署發出正式公文，內容指出，消防人員執行救護工作時間具不確定性，只要在不影響勤務運作原則下，可穿著制服購買餐點、飲品，以補充體力執行任務。

「要的只是多點同理心多點體諒！」消防署在臉書粉絲團上表示，救人救災的工作從來都是分秒必爭的，消防人員及志工們也從來不敢懈怠且全力以赴，餓肚子也要先把工作完成，他們要的只是多點同理心多點體諒，有了這份愛與關懷會更加努力，同時也要感謝各方的建言，希望大家繼續支持消防人員。1060111

(中央社)