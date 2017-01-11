歐巴馬告別演說 淚眼答謝賢內助
美國總統歐巴馬今晚在芝加哥發表告別演說時，淚眼感謝妻子扮演稱職第一夫人的角色。歐巴馬也將未來描述成世代的挑戰。
法新社報導，歐巴馬展現感性的一面，在拭去奪眶而出的淚水時，以深厚之情感謝家人，包括陪他出席的18歲長女瑪麗亞（Malia）、此次因學校考試未隨行的15歲次女莎夏（Sasha），以及他常稱為最佳友人的妻子蜜雪兒（Michelle Obama）。
歐巴馬對坐在臺前、身著全黑服裝的妻子說：「蜜雪兒，一名來自南方的女孩，過去25年妳不只是我的妻子與我孩子的母親，更是我最好的朋友。」
他盛讚蜜雪兒：「妳承擔一個並非自己所要求的角色，並優雅、質樸及愉快地將角色扮演得恰如其分；新的世代會樹立更高的視野，全因妳所奠定的榜樣，妳讓我感到驕傲，也讓國家感到驕傲。」
此外在演說中，歐巴馬把未來的任務描述成世代的挑戰。
歐巴馬指出「理性與進取的信念，以及將人權必戰勝強權奉為圭臬」，讓美國得以在經濟大蕭條期間「抗拒法西斯及獨裁專制的誘惑」，並與其他民主國家打造出二次世界大戰結束以來的世界秩序。
但歐巴馬表示，「這個秩序現在遭到挑戰」。
他說：「先是被宣稱為伊斯蘭請命的暴力狂熱分子挑戰，更近期則被那些視自由市場、開放民主及自身公民社會為政權威脅的外國獨裁者所挑戰；每一個加諸在我們民主之上的危險，都遠較一枚汽車炸彈或一枚飛彈的危害更大」。（譯者：中央社陳亦偉）1060111
(中央社)
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