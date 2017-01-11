川普邀請懷疑論者 職掌疫苗安全委員會

美國總統當選人川普（Donald Trump）今天與知名環保人士與疫苗懷疑論者小羅勃．甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr）會晤，央請他職掌主管疫苗安全和科學誠信的委員會。

法新社報導，62歲的小羅勃．甘迺迪是遇刺身亡的聯邦參議員羅勃．甘迺迪（Bobby Kennedy）之子，也是已故總統甘迺迪（John F. Kennedy）的姪兒。小羅勃．甘迺迪質疑疫苗中使用的汞和自閉症有顯著關聯，但學界多不認同這種看法，也有多份研究予以駁斥。

小羅勃．甘迺迪今天會晤川普後表示：「他請我主持疫苗安全和科學誠信委員會。」「我說好。」他說，這場會面是經由川普安排。

小羅勃．甘迺迪和川普都對兒童時期接種疫苗可能導致自閉症表示關切。小羅勃．甘迺迪告訴記者：「川普對目前的疫苗政策有些疑慮。」1060111

(中央社)