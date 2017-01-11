奧克蘭網賽 盧彥勳止步次輪

盧彥勳抱著病體本週從清奈轉戰奧克蘭，今天在奧克蘭網賽單打次輪和美國選手強生（Steve Johnson）對戰約90分鐘，以4比6、6比7（4比7）落敗。

台灣網球一哥盧彥勳上週在印度咳嗽嚴重，到奧克蘭後，除了要克服時差，也要和病毒對抗，在大會醫生重新診斷開藥才逐漸好轉。

此站也是他澳洲網球公開賽前的暖身站，盧彥勳接下來將前往墨爾本，備戰新年第1個大滿貫賽事。1060111

(中央社)