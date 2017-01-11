孔劉傳拍鬼怪劇暈倒 經紀人：健康無恙
南韓演員孔劉（又名孔侑）在拍攝電視劇「孤單又燦爛的神：鬼怪」時，傳出在現場暈倒，所屬經紀公司今天聲明表示，旗下演員孔劉健康無恙。
南韓「亞洲經濟」指出，經紀公司Management SOOP表示，目前有線電視台tvN週五週六連續劇「鬼怪」已經進入拍攝的收尾階段，孔劉長期拍攝過程，會出現身體疲勞的狀況，但沒有傳聞中暈倒的情況。
稍早，韓媒體報導，孔劉因在拍攝「鬼怪」時過度勞累，導致身體健康出現異常，甚至在劇組拍攝過程中暈倒。
由韓劇「太陽的後裔」編劇金銀淑及導演李應福再度攜手製作的「鬼怪」，由孔劉、李棟旭和金高銀擔綱主演。1060111
(中央社)
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