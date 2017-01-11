桌牌寫姐妹 穆麗優與蔡總統互動熱絡

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總統蔡英文今天出席尼加拉瓜總統奧蒂嘉、副總統穆麗優就職典禮，蔡總統面前的桌牌寫著「姐妹（Hermana）」，穆麗優對蔡總統說，「因為妳就是我們尼國的姐妹」。

尼加拉瓜總統奧蒂嘉（Daniel Ortega）搭檔第一夫人穆麗優（Rosario Murillo）勝選連任，今天宣誓就職，蔡總統出席就職典禮。

總統府發言人黃重諺轉述，就職典禮開始前，蔡總統、尼國總統夫婦、古巴第一副主席迪亞斯（Miguel Diaz Canel Bermudez）、委內瑞拉總統馬杜洛（NicolasMaduro）、玻利維亞總統莫拉萊斯（Evo Morales）、薩爾瓦多總統桑契斯（Sanchez Ceren）、宏都拉斯總統葉南德茲（Juan Orlando Hernandez）在元首廳有短暫聚會。

他說，因為時間很短，大家站著聊天，從蔡總統進入會場開始，尼國總統夫人全程拉著蔡總統的手，大家繞成一圈，一起聊天。

黃重諺說，蔡總統並跟委內瑞拉總統、玻利維亞總統打招呼。

在就職典禮的主舞台上，媒體也發現，蔡總統與穆麗優互動熱絡。

黃重諺說，尼國總統夫人多次向蔡總統表示，有機會一定要到台灣；今天就職典禮上有很多表演節目，總統夫人跟蔡總統相鄰而坐，很多時候的交談，主要是穆麗優向蔡總統說明節目的安排。

黃重諺也透露，今天蔡總統桌上的桌牌，寫著西班牙文的姐妹（Hermana），蔡總統問穆麗優為什麼這樣寫，穆麗優則對蔡總統說「因為妳就是我們尼國的姐妹」。1060111

(中央社)