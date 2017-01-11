甘冒抗拒川普 塞申斯反對禁穆斯林

獲美國總統當選人川普提名為司法部長的參議員塞申斯今天承諾會抗拒上司川普的壓力，表示會反對穆斯林入境美國的禁令，並執行禁止水刑的法律，即便他曾投票反對過該法律。

路透社報導，在參議院對他的任命聽證會質詢時，塞申斯（Jeff Sessions）還對自己曾為川普粗口侮辱女性影片辯護一事，保持距離。

川普一則2005年粗鄙言談聊獵豔的影片，於去年10月被揭露，當時塞申斯答覆媒體時還說，他不會把川普的言行歸類為性侵，不過事後他表示自己的話遭斷章取義。

今天聽證會上，當被問到「未經同意去抓女性私處是否算性侵」時，塞申斯回答「明顯地，這會是」。

此外，塞申斯表示，他不會支持因宗教上的偏見而禁止任何人赴美，並說川普只是想限制從窩藏恐怖分子國家所來的人，並非全體穆斯林。

塞申斯表示，對於從窩藏恐怖分子國家而尋求入境美國的難民，他贊成採「更嚴的審查」，但他也解釋，他會反對終止美國接納難民的計畫。

塞申斯還說，即便意味會牴觸川普，他仍會執行2015年一項禁止對恐怖主義犯嫌動用水刑的法律。他曾投票反對過該法，因為他相信軍方與情報單位高層應該要那樣做；川普在競選期間談到水刑時，還說是一種有效技巧，並誓言會拿來對付一堆壞蛋。

作為司法部長，塞申斯將成為首席美國聯邦檢察官，有責任向總統與執行單位提供不偏不倚的法律建議，也因此無論共和與民主兩黨的國會議員，都想知道塞申斯的立場究竟與川普多相近，以及他是否能拋開其保守政治立場，去執行他個人所反對的法令。

自1997年即擔任參議員的塞申斯，預期能在共和黨掌握多數的參議院通過人事任命；不過抗議人士指控他在人權紀錄上表現很糟。（譯者：中央社陳亦偉）1060111

(中央社)