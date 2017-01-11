中共093型核潛艦現身巴基斯坦

出現在巴基斯坦卡拉奇港的093潛艦。（Google Map）

根據《詹氏防衛周刊》報導，商務衛星拍攝下來的照片顯示一艘中共核子攻擊潛艦於去年5月出現在巴基斯坦港口卡拉奇（Karachi）。此一消息引起與巴基斯坦對立的印度緊張，並於1月6日透過新德里電視台報導出來。

印度海軍指出，此艘出沒於巴基斯坦的潛艦為中共最先進的093型潛艦。照片顯示，這艘中共潛艦停靠於卡拉奇的商用碼頭而非海軍基地。由於此事件發生了近半年以後，才由觀察中共與巴基斯坦軍事動態的觀察家公佈於Twitter帳號上，引起印度輿論的高度緊張。他們擔憂此艘093型潛艦的目的，是為了蒐集印度海軍艦艇的相關情報。

093型潛艦潛行時的排水量高達7,000噸，並擁有六座可發射反艦飛彈的魚雷管。以目前公佈出來的有限資料，新德里電視台還無法判斷093型潛艦是否有發射巡弋飛彈打擊地面目標的能力。093型潛艦被新德里電視台評估為全世界最安靜的潛艦之一，所以可以神不知鬼不覺的投射到印度海域。越南《青年報》去年6月的報導指出，這艘093潛艦後來經過麻六甲海峽返回中國大陸。

過去10年來，巴基斯坦大幅強化了與中共的海上軍事合作。巴基斯坦於去年8月宣佈向中共購買八艘柴油潛艦。首批四艘預計將於2023年底運抵巴基斯坦，另外四艘則將於2028年在卡拉奇組裝完成。除了花費460億美元的經費將巴基斯坦的瓜達爾港建設為「中」巴經濟走廊的重要據點外，中共還企圖將吉布提做為投射到非洲的海軍基地。

(中時電子報)