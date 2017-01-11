電業法恐三讀 公民團體批全民陪葬

《電業法》修正草案提出以來，不斷被各界批評為修而修，被台電綁架，反核、挺核人士都有異議，面對今（11）日恐三讀通過，核能流言終結者創辦人黃士修指出，總統蔡英文的心態就是，「老娘要過，你不能擋」，後果恐怕就是全民陪葬。

黃士修指出，政府宣稱修法是為了推動綠能，實際上卻對發展再生能源毫無幫助，消滅了自由市場的可能性，危及國家未來的能源供應，台電工會誤以為可以逃過被分割的命運而不再反對，卻不知已經服下慢性毒藥，終有一天會毒發身亡、全民陪葬。

儘管各界不斷提出這部《電業法》的弊病，但黃士修說，政府鐵了心裝死到底，為了宣示有做到改革，什麼手段都使得出來，足見蔡英文施政邏輯就是「老娘要過，你不能擋」，民意反彈與專家建議都可以無視，施政的品質難以預測。

黃士修舉例，政府強行通過一例一休，卻沒有考慮實務上可能遇到的衝擊，導致勞工和企業皆怨聲載道；開放日本福島五縣食品，卻因為急迫粗糙的過程，走到完全卡死的局面。就算是有意幫助政府與群眾溝通的公民團體，都難以承受反撲而來的民怨和暴力。

對於《電業法》的問題，黃士修認為各界不必再擋、也擋不了完全執政的民進黨，「大家應該做的是，盡快存好有價值的黃金與穩定的外幣，然後準備音響、沙發與爆米花，在沉船之前好好度過最後的歡樂時光」。

(中時)