九華山地藏庵救濟金加碼 溫暖貧困鄉親
財團法人九華山地藏庵關心嘉義縣貧苦鄉親，今年冬令救濟金和白米每戶低收入戶由新台幣3300元提高到4600元，地藏庵董事長黃俊森今天率董監事前往縣府捐贈。
嘉義縣長張花冠代表收下805萬元支票，並頒贈感謝狀，她說，感謝地藏庵扮演領頭羊角色，於農曆春節前夕帶給弱勢家庭溫暖的關懷。
嘉義縣社會局表示，九華山地藏庵愛心不間斷，自2004年起連續10餘年，將溫暖傳送到嘉義縣各角落，提前為弱勢朋友賀年，累計捐贈冬令救濟金及白米金額近5900萬元，張花冠感謝地藏庵長年愛心和善行。
社會局長楊健人指出，地藏庵冬令救濟金將透過18鄉鎮市公所以現金發放方式，轉發給低收入戶，今年發放金額為每戶4600元，有1750戶低收入戶受惠。1060111
(中央社)
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