指交海倫清桃被起底 鮮肉大崩潰「不知她已婚」

周刊報導海倫清桃開記者會前牽一名小鮮肉現身小巨蛋。（圖／翻攝自《壹週刊》封面；中時資料照片）

海倫清桃和丈夫8日開記者會認結婚18年。（圖／中時資料照片）

女星海倫清桃近來醜聞連環爆，本月8日和結婚18年的丈夫戴發奎開記者會，自曝家世、學歷、年紀到婚姻「攏係假」，今(11日)還被周刊踢爆她開記者會前一天，與一名小鮮肉十指交扣出現在台北小巨蛋，稍早媒體報導，該名小鮮肉被起底，是從事廣告業的富二代，他也不知道海倫清桃已婚，現正大崩潰中。

今出刊的《壹週刊》踢爆海倫清桃在開記者會前一天，被目擊與一名小鮮肉指交逛台北小巨蛋，沿途狀似親密，隔天她又穿著一樣的鞋子、背一樣的包包牽老公現身開記者會，令外界好奇三人關係。

據《蘋果日報》報導，該名小鮮肉被起底，年約30歲，是老實、從事廣告業的富二代，和女方在扶輪社活動認識，外傳兩人關係穩定，本有可能在今年2017年年底步入禮堂，沒想到海倫清桃自掀已婚18年，讓該男相當崩潰，事前完全不曉得女方早有另一半。

(中時電子報)