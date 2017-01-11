指交海倫清桃被起底 鮮肉大崩潰「不知她已婚」
女星海倫清桃近來醜聞連環爆，本月8日和結婚18年的丈夫戴發奎開記者會，自曝家世、學歷、年紀到婚姻「攏係假」，今(11日)還被周刊踢爆她開記者會前一天，與一名小鮮肉十指交扣出現在台北小巨蛋，稍早媒體報導，該名小鮮肉被起底，是從事廣告業的富二代，他也不知道海倫清桃已婚，現正大崩潰中。
今出刊的《壹週刊》踢爆海倫清桃在開記者會前一天，被目擊與一名小鮮肉指交逛台北小巨蛋，沿途狀似親密，隔天她又穿著一樣的鞋子、背一樣的包包牽老公現身開記者會，令外界好奇三人關係。
據《蘋果日報》報導，該名小鮮肉被起底，年約30歲，是老實、從事廣告業的富二代，和女方在扶輪社活動認識，外傳兩人關係穩定，本有可能在今年2017年年底步入禮堂，沒想到海倫清桃自掀已婚18年，讓該男相當崩潰，事前完全不曉得女方早有另一半。
(中時電子報)
關鍵字：海倫清桃
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。