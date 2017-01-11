政府追300萬欠稅 吳宗憲：早談好分期去繳

吳宗憲積欠300萬稅遭政府追討。(圖/本報系資料照)

法務部在農曆年前展將針對欠稅戶展開追討，目前「綜藝天王」吳宗憲以及拿下金鐘戲劇節目男配角獎的賀一航，都被鎖定成為追討對象，執行署也看準他們在農曆年間的吸金功力，因此希望二人能夠一次把所欠稅款還清。

根據《壹週刊》報導，吳宗憲曾擔任阿爾發、傑克傳播等六家影藝公司負責人，共積欠營業稅、營利事業所得稅共2700萬，被移送到台北分署追繳，從2014年8月起開始分期償還，每期約百萬元，而在前年底吳宗憲旗下節目收視創新高，還常到大陸上節目，也讓執行官見機不可失，詢問吳宗憲能否加碼還款，未料吳宗憲爽快答應，一口氣付了1500萬，不過去年12月欠稅剩約300萬，執行官透過代理人試探吳宗憲能否年終一次繳清，未料他竟以尾牙主持場次不多，無法繳清300萬稅款。

對此吳宗憲也出面回應，他表示「繳稅是國民應盡義務，看我繳的稅⋯應該為我感到高興才對！稅金本來就可以分期去繳的，我這樣子繳稅⋯已經可以國家頒奬給我了⋯⋯」，接著更大吐心中不快，直呼「分期付款是跟賦稅署早就談好的，為什麼要藝人在期付時間還沒有到的時候寫這種爛新聞？居心叵測」。

(中時電子報)