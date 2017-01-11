賴瑞隆爭小港電纜地下化 台電允今年底前優先設置

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立委賴瑞隆爭取小港電纜地下化，台電允諾106年底前優先設置。（吳江泉翻攝）

去年夏季強颱莫蘭蒂、中颱梅姬先後重創南台灣，一度造成高雄地區38萬戶停電，其中，小港區更因多處供電設備損壞嚴重，導致部分地區停電超過72小時。立委賴瑞隆相當重視民生用電用水問題，召開協調會要求台電建立完善停電通報程序及復電維修流程，並要求將小港區納入「106~108年防災型電纜地下化推動」計畫，並針對負載集中與搶修困難的區域優先設置。

台電具體承諾將分段辦理小港區防災型電纜地下化，第一階段全長約3.15公里，總經費3855萬，由台電全額支付。並請高雄市政府工務局協助排除配電場所問題及相關公共設施綠帶規劃，預計106年底前完工。施工路段包含立群路、長興街、寶山街、江山街、水秀路、鳳陽街、建成街、鳳福路、松華路、松和路、松義街、松達街、松信路等路段。

賴瑞隆指出，高雄市目前電纜地下化比例51.3%，然而相較於中北部地區地下化仍落後許多。電桿電線設置於道路旁，不但影響市容景觀及交通安全，近年來，天然災害強度提高，電桿電線屢因路樹倒塌壓毀供電系統，影響供電品質、危及人車安全，因此推動地方社區電纜地下化有其迫切性。

賴瑞隆也表示，原高雄市行政區電桿地下化比例約80%，小港地區約72%，相較而言小港地區電桿地下化比例仍不足，尤其大林電廠又位於小港區內，基於增進地方福祉及基礎用電需求，應優先將小港列入防災型電纜地下化工程施作範圍。目前，台電表示已啟動供電線路「防災型地下化評估」，高雄也被納入首波辦理評估工程的5個縣市之一，高雄市106至108年推動計畫增加回長約39.76公里，總經費約7億元。賴瑞隆表示，未來會全力要求台電逐步完成小港區電線電纜地下化工程，提供穩定供電、改善市容景觀。

(中時)