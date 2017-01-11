台中清水266戶自來水工程 2個月後發包

立院副院長蔡其昌（右二）前往會勘，居民打開水龍頭表示，目前使用的仍是地下水。（陳淑娥攝）

立院副院長蔡其昌（立者）前往清水區國姓里會勘，關心居民自來水用水問題。（陳淑娥攝）

台中清水區國姓里、武鹿里跟田寮里等區域，266戶申請裝設自來水延管工程，全長12公里預計2個月後發包，立院副院長蔡其昌長期協助解決自來水問題，11日前往現場會勘表示，自己向中央爭取超過10億元經費，增設海線地區自來水管線，希望每個居民都有健康安全的飲用水。

蔡其昌今天邀請水公司副總王國堅等人，前往國姓里、武鹿里及田寮里關切。王國堅表示，3個里266戶的自來水管線新設安裝，將近1億元的預算，搭配市府補助路修費3672萬元，減輕居民新增自來水管線的負擔。

蔡其昌指出，近幾年來向中央爭取超過10億元經費，增設海線地區的自來水管線，希望每個居民都有健康安全的飲用水，讓海線自來水普及率逐年提高，民生用水是居民的基本需求，不該因區域不同，用水品質有所差別。

國姓里長黃秀英說，目前里民都是抽取地下水，經過社區自設的簡易過濾系統後再使用，但最近檢測出水質有變質，居民用水健康堪虞。國姓里、武鹿里及田寮里等區域，自來水管線埋設長度約12公里，預計預繳率達60%以上，60天後將辦理發包。

(中時)