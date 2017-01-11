花蓮傳父親拿槍俠持小孩 警方證實：烏龍一場

花蓮今天上午傳出父親拿槍俠持小孩烏龍案件。（張祈攝）

花蓮縣吉安鄉今天上午傳出「家長持土製獵槍狹持子女，不讓小孩上學」，引起警方關注並派遣大批警力前往現場支援，現場只見5名子女乖巧打掃，曾姓父親修繕水管，根本沒有持獵槍狹持小孩情事，曾姓父親直呼「太離譜！」

吉安國小校長李國清表示，曾姓家長家中共有5名子女，分別就讀國一、小六、小三、幼兒園及一名年幼子女，今天上午見3名國小學生皆未到校，經班導電話聯絡都沒有回應，最後連絡到學生姑媽，姑媽向校方透露孩子父親不讓孩子上學，李國清強調，並未聽聞持槍狹持一事。

吉安派出所長張家駿指出，接獲學校老師通知，稱曾姓家長家中3名子女皆無故缺課，請求社工和警方協助到住家查訪，到場後只見5個小孩行動自由在家內打掃，經家長溝通後，小孩都被老師接回去學校上課，結束一場虛驚。

外出借工具的曾男回來看到家門前大批警力與媒體還以為發生什麼大事，殊不知自己就是主角。曾男回應，只是單純想到趁著年前帶著孩子大掃除，因沒有老師電話，就沒報備，絕對沒有持槍不讓孩子上學啦！

週遭鄰居也說，一家七口的曾男一家，還有兩名年邁長者要照顧，曾男失業後常因酒後情緒不佳，對妻兒大小聲，甚至動手打老婆跟小孩，周遭親友常要出面勸阻，發生烏龍一事，鄰居也勸曾男「酒少喝一點！」、「家務事不要影響孩子就就學」。

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(中時)