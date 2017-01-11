強恕脫胎換骨 輸球教練仍喊好

強恕高中史舒允攻下15分14籃板。（高中體總提供）

預賽驚險擠進12強的強恕高中，經過1個月刻苦訓練，轉戰高雄12強複賽脫胎換骨，今面對預賽慘敗22分的青年高中，竟一路壓著對手打，儘管最終遭對手逆轉，以60比61落敗，但教練吳俊雄對子弟兵表現感到滿意，鼓勵球員繼續努力。

「擦乾眼淚，明天再幹！」吳俊雄賽後對球員訓話，尤其痛失最後一擊的後衛周鳴龍賽後哭成淚人兒，吳俊雄對球員表現感到滿意，更希望這些是子弟兵也是學弟的球員們，能對此役表現感到驕傲，他說：「過去打都輸30分，今天表現已經很棒了，不要再讓我看到你們哭，除非你們要放棄12強了。」

強恕過去1個月積極備戰高雄12強賽，主要以加強體能為主，一周2至3次練跑，有時長距離6000公尺，有時是400、200、100公尺分趟。此外，還帶著子弟兵多打友誼賽，他特地安排台藝大、中州科大、青年與能仁等隊進行友誼賽，合計大約7至8場，他認為球員透過比賽經驗明顯提升，尤其後衛誇張失誤減少許多。

強恕不斷進步，其實是吳俊雄蠟燭多頭燒的努力成果，他不但忙於金酒隊助理教練工作以及碩士班課程，兩周前爺爺在睡夢中過世，他領軍昨天打完能仁家商後，隨即飛回金門，為爺爺辦理後事，直到今早再搭機直奔高雄巨蛋，展現驚人意志力，也獲得球員奮戰回報。

(中時電子報)