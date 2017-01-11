員警取締交通違規撞傷人 業務過失起訴

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高市警三民二分局陽明所潘姓員警前年4月取締1名少年無照還闖紅燈時，撞傷其他機車騎士，導致對方骨折等多處傷害，高雄地檢署認為潘員攔查交通違規時，未開啟警鳴器，並因闖紅燈撞到人，依業務過失傷害罪嫌將他起訴。

(中時)