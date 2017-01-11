NBA》浪花弟輪休 柯瑞與杜蘭特聯手滅火

杜蘭特(左)與史提芬柯瑞11日聯手攻下52分，帶領勇士在主場滅火。(美聯社資料照)

賽季已過一半，全聯盟戰績最佳的勇士開始玩起輪休，11日在主場面對來犯的熱火，總教練科爾讓克雷湯普生休息，史提芬柯瑞與杜蘭特聯手攻下52分，帶領金洲軍團107比95輕鬆滅火，拿下本季第33勝。

勇士打完半場落後熱火1分，易籃後杜蘭特先飆進三分球，緊接著替補克雷湯普生先發的麥克考也投進整場比賽唯一進球的三分彈，幫助勇士取得67比60逆轉超前優勢。決勝節，熱火當家中鋒懷特塞德籃下爆扣，熱火82比85緊追不捨，但勇士小將克拉克隨即回敬三分冷箭，史提芬柯瑞與杜蘭特也合力發威，勇士在最後39秒105比90鎖定勝局。

杜蘭特21投10中，28分、8籃板，柯瑞24分、8籃板、9助攻「準大三元」，卓雷蒙格林13分、9籃板、5助攻，克拉克10分。

最近14場比賽只贏2場的熱火，懷特塞德28分、20籃板勇冠三軍，可惜傷兵過多，實力遠不如勇士，吞下3連敗，卓拉吉奇17分，泰勒強生18分，詹姆斯強生14分。

(中時電子報)