NBA》浪花弟輪休 柯瑞與杜蘭特聯手滅火
賽季已過一半，全聯盟戰績最佳的勇士開始玩起輪休，11日在主場面對來犯的熱火，總教練科爾讓克雷湯普生休息，史提芬柯瑞與杜蘭特聯手攻下52分，帶領金洲軍團107比95輕鬆滅火，拿下本季第33勝。
勇士打完半場落後熱火1分，易籃後杜蘭特先飆進三分球，緊接著替補克雷湯普生先發的麥克考也投進整場比賽唯一進球的三分彈，幫助勇士取得67比60逆轉超前優勢。決勝節，熱火當家中鋒懷特塞德籃下爆扣，熱火82比85緊追不捨，但勇士小將克拉克隨即回敬三分冷箭，史提芬柯瑞與杜蘭特也合力發威，勇士在最後39秒105比90鎖定勝局。
杜蘭特21投10中，28分、8籃板，柯瑞24分、8籃板、9助攻「準大三元」，卓雷蒙格林13分、9籃板、5助攻，克拉克10分。
最近14場比賽只贏2場的熱火，懷特塞德28分、20籃板勇冠三軍，可惜傷兵過多，實力遠不如勇士，吞下3連敗，卓拉吉奇17分，泰勒強生18分，詹姆斯強生14分。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。