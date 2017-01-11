澳遊樂園雲霄飛車故障 20人受困2小時
澳洲1座主題樂園的雲霄飛車今天突然故障，20名遊客受困設施頂端近兩小時，部分遊客後來由救難人員出動雲梯車獲救，事件未造成人員受傷。
路透社報導，澳洲救難人員指出，在黃金海岸（Gold Coast）1座主題樂園乘坐雲霄飛車的20人，今天受困設施頂端近兩小時後獲救。附近另1處主題樂園幾個月前才發生釀成4人喪生的意外。
昆士蘭消防與緊急服務（Queensland Fire and Emergency Services）指出，園區內的阿卡漢療養院雲霄飛車（Arkham Asylum Coaster）突然停止運行，受困座位上的群眾絕大部分輕易獲救，但有4人只能由救難人員以雲梯車施救，所幸無人受傷。
法新社報導，接獲位在黃金海岸的電影世界（Movie World）阿卡漢療養院雲霄飛車故障報案後，救難團隊趕往救援。
昆士蘭消防與緊急服務指出，有20人受困在離地20公尺高的雲霄飛車座位上。
發言人告訴法新社：「我們派多名救難人員馳赴現場。」
電影世界聲明，「因鏈條發生機械問題，正對阿卡漢療養院雲霄飛車進行人員疏散。乘坐設施的遊客沒有人受傷，我們也跟乘客直接通話」。
路透社報導，繼阿登特休閒集團（Ardent LeisureGroup）所屬夢幻世界（Dreamworld）主題樂園去年10月發生致命意外後，威秀股份有限公司（Village Roadshow Ltd）的華納兄弟（Warner Bros.）電影世界（Movie World）又發生這起最新事故。（譯者：中央社何宏儒）1060111
(中央社)
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