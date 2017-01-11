NBA德羅森豪取41分 暴龍宰塞爾蒂克

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美國職籃NBA多倫多暴龍隊球星德羅森（DeMar DeRozan）今晚豪取41分，率隊以114比106擊敗波士頓塞爾蒂克，中止球隊2連敗。

法新社報導，德羅森另抓下13籃板，罰球線上9罰8中，幫暴龍在主場加拿大航空中心（ACC）贏球。暴龍贏球後本季戰績25勝13敗。

暴龍隊是靠著第4節一波19比4的攻勢，才逆轉比數奠定勝基。

輸球的塞爾蒂克隊戰績為23勝15敗，不過這只是他們最近5場比賽所吞的第一敗。

除德羅森大師級的表現外，暴龍中鋒瓦倫休納斯（Jonas Valanciunas）繳出18分23籃板；羅瑞（Kyle Lowry）也有24分9助攻4籃板的搶眼表現。

塞爾蒂克隊湯瑪斯（Isaiah Thomas）攻下全隊最高的27分，另有7助攻，史瑪特（Marcus Smart）16分5助攻4籃板；葛林（Gerald Green）與霍福德（Al Horford）都攻下雙位數的14分，歐里尼克（Kelly Olynyk）也有13分，但仍不敵暴龍隊。1060111

(中央社)