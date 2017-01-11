補助營造無障礙校園 今年台中62校受惠
台中市為提供友善身心障礙學生的安全學習環境，教育局每年編列1000萬元經費，補助各校打造無障礙校園環境。去年度已有42所學校完成無障礙設施建置；今年預計將有62所學校獲補助，將嘉惠更多身障學童。
教育局指出，包括部分特殊設施須額外爭取經費，從104年至今年共挹注約4,300萬元經費，改善學校廁所室內外通路、樓梯扶手、坡道及昇降設備等設施，營造無障礙空間。為瞭解各校環境現況，教育局積極檢核各級學校無障礙設施，並邀請建築師等專家組成無障礙督察小組，協助規劃及審核學校無障礙校園環境計畫。
教育局長彭富源說，北屯國小申請補助，興建無障礙電梯完工後，身障學童能前往三樓的音樂教室學習，不受限於場地或倚賴他人才能行動，也方便家長接送學童。身障生家長林爸爸表示，學校電梯興建完工後，接送孩子進教室的路程相對而言輕鬆許多，深感其惠。
教育局也強化無障礙人文支持系統，舉辦無障礙校園環境之空間規劃設計研習、鼓勵學校辦理社區及校園特殊教育宣導活動等，並主動提供家庭諮詢、輔導、親職教育及生涯轉銜等支持服務。
教育局強調，希望從改善校園無障礙硬體設備做起，加上學校、親子及師生間的關懷互動，為身障學童打造友善的學習環境，讓他們快樂成長。
(中時)
關鍵字：無障礙校園
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。