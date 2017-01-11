補助營造無障礙校園 今年台中62校受惠

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北屯國小興建無障礙電梯完工後，身障學童能前往三樓的音樂教室學習，不受限於場地或倚賴他人才能行動，也方便家長接送學童。（陳世宗翻攝）

台中市為提供友善身心障礙學生的安全學習環境，教育局每年編列1000萬元經費，補助各校打造無障礙校園環境。去年度已有42所學校完成無障礙設施建置；今年預計將有62所學校獲補助，將嘉惠更多身障學童。

教育局指出，包括部分特殊設施須額外爭取經費，從104年至今年共挹注約4,300萬元經費，改善學校廁所室內外通路、樓梯扶手、坡道及昇降設備等設施，營造無障礙空間。為瞭解各校環境現況，教育局積極檢核各級學校無障礙設施，並邀請建築師等專家組成無障礙督察小組，協助規劃及審核學校無障礙校園環境計畫。

教育局長彭富源說，北屯國小申請補助，興建無障礙電梯完工後，身障學童能前往三樓的音樂教室學習，不受限於場地或倚賴他人才能行動，也方便家長接送學童。身障生家長林爸爸表示，學校電梯興建完工後，接送孩子進教室的路程相對而言輕鬆許多，深感其惠。

教育局也強化無障礙人文支持系統，舉辦無障礙校園環境之空間規劃設計研習、鼓勵學校辦理社區及校園特殊教育宣導活動等，並主動提供家庭諮詢、輔導、親職教育及生涯轉銜等支持服務。

教育局強調，希望從改善校園無障礙硬體設備做起，加上學校、親子及師生間的關懷互動，為身障學童打造友善的學習環境，讓他們快樂成長。

(中時)