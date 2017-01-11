2017年首度兩岸互遣偷渡犯 今日在馬祖執行

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陸方與移民署交接欲偷渡返台的甘姓民眾 圖片提供 移民署

大陸地區偷渡犯共10名，在馬祖福澳港碼頭等待遣返 圖片提供 移民署

陸方「安麒輪」準備進入馬祖福澳港執行兩岸人民遣接返任務 圖片提供 移民署

內政部移民署於今(11)日在馬祖南竿福澳港執行偷渡犯遣返作業，由兩岸紅十字會在交接書上簽名見證，交接10名大陸地區人民給陸方並接返我方人民1名。

移民署表示，兩岸偷渡犯遣接返，歷來均依據「金門協議」由雙方主管部門在海峽兩岸紅十字會見證下執行。此次遣返作業是循「馬尾-馬祖」路線，由陸方租用專船「安麒輪」並懸掛紅十字會旗幟，經台方租用民船至兩岸海域中線引導進入馬祖福澳港。

移民署說，此次遣返的10名大陸偷渡犯中，其中陸、蘇及石姓大陸人民，駕駛小型遊艇「霧隱號」來台接應滯台的陸客，並打算前往美國關島尋求政治庇護，因遊艇故障擱淺桃園海岸遭海巡署查獲，該案經法院依違反入出國及移民法判決，服刑完畢今日交由陸方押解返陸；另台方接返甘姓偷渡客，是105年10月企圖由廈門搭船偷渡返金門時，遭大陸警方查獲。

「金門協議」是1990年兩岸透過紅十字會簽訂，是兩岸最具歷史和代表性的協議，移民署表示，將持續執行本協議，深化兩岸事務聯繫與合作。

(旺報)