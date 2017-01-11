酒醉撞到頭被救還罵員警 男依妨害公務判5月

吳姓男子去年3月晚上10時許，因酒後撞到頭受傷路倒街頭，高巿警鳳山分局獲報將人送往醫院急診室後，吳男因隨身物品掉在地上，竟對處理員警開罵髒話，高雄地院認定他類似行為已非第1次，依妨害公務判刑5月，得易科罰金，另須賠償3萬5000元。

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(中時)