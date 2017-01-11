替川普報仇？ 匈總理奧班將打擊索羅斯名下NGO

支持川普（圖中央）的匈牙利總理奧班（圖左），竟下令要徹底打擊索羅斯（圖右）名下在匈國境內的NGO組織。（圖/美聯社）

日前素有「金融巨鱷」之稱的索羅斯（George Soros），在一篇特稿中批評川普（Donald Trump）為「一名騙子與未來的獨裁者！」此話一出引起不小的震撼。然而，距離川普就職僅剩不到10天的時間，現任匈牙利總理奧班（Viktor Orban）卻突然宣布將針對索羅斯名下的非政府組織進行打擊與掃蕩，不免讓外界懷疑，難道是向川普示好並替他「報仇」嗎？

據彭博社（Bloomberg）報導，匈牙利政府近日突然宣布，將對該國出生的美籍金融富豪索羅斯名下設在匈國境內的非政府組織進行掃蕩，總理奧班和執政黨更強調，會使用各種手段來打擊這些基金會和組織。匈牙利國家通訊社（MTI）更引述執政黨青民盟（Fidesz party）副主席內梅特（Szilard Nemeth）的話，認為索羅斯的機構背後有太多無法掌握的資本與外國政治力量，而屆時，匈牙利國會也將通過法案賦予政府對非政府組織進行全面審查的權力。

現任匈牙利總理奧班，是歐盟會員國中，少數採行鐵腕統治，並且完全不理會歐盟難民政策的領袖人物。（圖/美聯社）

現任總理奧班，是歐洲各國少數、也是最早一批公開支持川普的領袖，在他執政之下採行鐵腕政策，完全對歐盟（EU）的警告和歐巴馬總統（Barack Obama）將他與中國、俄羅斯和土耳其列名為「非自由國家」不予理會。在2014年時，就曾不顧挪威官方抗議，強行對境內受挪威資助的非政府組織進行財務等方面的審查，如今又如此公開地針對索羅斯，讓外界不免將先前的文章以及奧班與川普的交情進行連結。

在匈牙利出生的索羅斯，原名施瓦茨·捷爾吉（Schwartz György），被外界視為貨幣市場的「巨鱷」。1952年畢業於倫敦政經學院（LSE）後，於70年代與「期貨專家」羅傑斯（Jim Rogers）共同創立量子基金（Quantum Fund），多年的平均年度報酬率高達3成。如今已退休的他，專注於在匈牙利的中歐大學（Central European University）辦學與慈善基金會事務上。

川普與索羅斯早就互看不順眼，在索羅斯開砲前，川普就曾公開批評索羅斯搶走了工人階級的財富，是造成多數美國的財富落在大財團與政治團體口袋的兇手之一。如今又再次擦槍走火，是否會點燃更大的火藥庫，全看雙方的情緒管理能力了。

(中時電子報)