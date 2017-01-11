台大雲林分院3D列印下顎骨 對稱幾近完美

台大醫院雲林分院整形外科醫師劉昌杰以3D列印技術，幫病患打造出完美的替代下顎骨。（周麗蘭攝）

近5年來3D列印科技蓬勃發展，病人的身體構造如上下顎、手骨、牙齒甚至內臟都可列印出來，台大雲林分院去年底為一名患者切除鱗狀上皮癌前，先以3D列印技術複製右下顎，術後外型與左側幾近無異，手術相當成功，幾近完美對稱。

一名57歲男性患者因下牙齦腫塊到台大雲林分院就診，診斷為第4期鱗狀上皮癌，建議手術切除併重建治療。

患者去年11月接受右下顎廣泛切除手術，台大雲林分院整形外科團隊同時利用3D列印將要被切除的右下顎，做為重建之用。患者安裝重建恢復良好，術後1個月回診，右側下顎外型與左側幾近無異，適應良好。

台大雲林分院指出，整形外科團隊引用3D列印技術重建切除半邊下顎骨的病人，利用後製工程軟體模擬切割後的腓骨，經過精密計算，重建出跟對側下顎骨近乎一致的角度和弧線，和傳統手術相比，經過3D列印的輔助，這個作品幾近「完美」。

整形外科醫師劉昌杰指出，3D列印就是以堆疊的技術將立體圖檔輸出成真實的3D模型，舉凡日常生活使用的工具如剪刀、收納盒，甚至頭盔、腳踏車等都已經達到可以列印出並且使用的水準。

劉昌杰表示，由於電腦斷層攝影及核磁共振造影普及，病患身體的解剖構造都可以輕易數位化，並轉檔為立體圖檔，連內臟器官也可列印出來。

他說，有了3D技術，不只一些需要複雜重建的患者，影像可經過工程軟體後製處理，繪製列印出最佳模型，醫師也能於術前實際看到病灶位置，而不只是在腦中想像，大大提升手術效率及安全性。

(中時)