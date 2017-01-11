竊車集團借屍還魂 4嫌送辦
經營中古車行的林姓男子等4人涉組竊車集團，並以「借屍還魂」手法先收購重大車禍事故車，再偷取同款車後變造車身號碼以中古車出售，高雄市警方逮捕4人，全案今天送辦。
高雄市警察局刑警大隊調查，清查重大車禍事故，發現於2012年和2013年各有一起重大車禍事故，事故車嚴重毀損無法修復，竟然還四處行駛，循線向高雄及雲林的車主清查，並從車輛的防盜微粒識別碼查出是贓車。
警方查出兩名車主都是向林男的中古車行所購買，並追查出林男與也是經營中古車行的張姓男子等人涉嫌共組竊車集團，先收購重大車禍事故車，再偷取同款車後變造車身號碼及拼裝原收購事故車引擎，以中古車出售。
警方查扣兩輛贓車，查出林男等人當時分別以新台幣26萬元及33萬元購入，變造後再分別以70萬元及82萬元出售。
警詢後，警方將全案依竊盜、贓物、詐欺、偽造文書等罪嫌送辦，並追查是否另涉及其他案件。1060111
(中央社)
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