愛小鮮肉何錯之有 瑪丹娜嘆性別歧視

歌壇大姊大瑪丹娜（Madonna）今天形容自己遭受「不公平對待」，外界評論她和小鮮肉的關係時，總會讓她感受到一般人對男性和女性有雙重標準。

法新社報導，58歲的瑪丹娜在今天刊登的專訪中表示，雖然她在音樂專業上相當成功，但演藝生涯一路走來，卻總是飽受批評。

她告訴「哈潑時尚」（Harper's Bazaar）雜誌：「我一直覺得受到不公平對待。」

「箇中原因，有很大一部分是因為我是女性，另外也因為我拒絕過傳統生活，我創造了非常不傳統的家庭。」

「我交過小我30歲的男友，大家覺得不舒服。我覺得我好像讓大家覺得很不舒服。」

瑪丹娜曾和許多20來歲的小夥子傳緋聞，最近和象牙海岸猛男模特兒阿布巴卡爾（Aboubakar Soumahoro）走得近，先前則與法國編舞家布拉辛賽巴（Brahim Zaibat）以及荷蘭舞者史蒂芬斯（Timor Steffens）爆戀情。

這位育有4個小孩、曾梅開二度的「拜金女郎」也說曾遭性別歧視，常有人問她為什麼還要混跡演藝圈。

「有人會去問畢卡索（Pablo Picasso）：『你80歲了，還沒畫夠嗎？』不會。我受夠那個問題了。」1060111

(中央社)