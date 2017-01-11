海倫清桃被噓爆 她中肯出聲：只是跟我一樣生病的人

海倫清桃8日在記者會上聲淚俱下。（圖／中時資料照片）

陳艾琳發文覺得海倫清桃「就是生病的人」。（圖／取自陳艾琳臉書）

陳艾琳先前因與阿翔（黃柏翔）婚變引起軒然大波。（圖／中時資料照片）

女星海倫清桃的家庭、背景風波近來鬧得沸沸揚揚，8日她牽老公戴發奎認已婚18年後，今(11日)又被爆開記者會前一天與一名小鮮肉過從甚密，且對方不知她已婚，使海倫清桃頻在網上被噓爆，稍早女星陳艾琳對此頗有感觸，發聲說：「其實想一想她也跟我一樣就是一個生病的人」。

陳艾琳剛在臉書表示，看到外界最近狂酸海倫清桃說謊，她覺得事件女主角只是一個生病的人，「原生家庭的不幸，造就了出社會後價值觀的錯亂，所以需要用虛榮來包裝自信，後天這個社會對外籍新娘的刻板定義，所以需要換一個身分好讓自己立足」。

而海倫清桃謊言的爆發，不論是因為生母的威脅或是丈夫的吃醋，「要選擇面對一切的謊言，想一想那該要多大的勇氣」，並直言這是個悲劇，「如果你比別人幸福，比別人擁有更正確的價值觀，更多選擇的能力，那你更應該要對他人有多一點愛和關懷，而非口出惡言，嘲弄她人的人生」。

最後陳艾琳無奈反問誰沒說過謊，「你都可以用金城武的照片當大頭貼了，為什麼她不能試圖包裝自己？」部分網友也對陳艾琳所說心有戚戚焉，回應：「酸民哪會管這麼多，他們沈迷於享受别人的痛苦」、「我覺得她這樣，一定有她的委屈」。

(中時電子報)