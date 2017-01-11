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有譜 習團隊不排除在達沃斯會川普代表團

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有譜 習團隊不排除在達沃斯會川普代表團
（左）美國總統當選人川普2016年12月28日在佛羅里達州對媒體發表談話的神情。（圖/美聯社） （右）中國國家主席習近平6日在北京釣魚臺國賓館會見吉爾吉斯斯坦總統阿塔姆巴耶夫的神情。（圖/新華社）

中國外交部副部長李保東周三表示，北京不排除安排中國與美國總統當選人川普的代表團在瑞士達沃斯（Davos）世界經濟論壇（WEF）舉行期間會面。

世界經濟論壇年會將於1月17至20日舉行，而習近平將成為第一位出席這項盛會的中國國家主席。

據美聯社報導，李保東表示，年會期間中國願與各方交換意見，而北京與美國新政府代表的會議仍在安排。他說，只要雙方有時間與意願，北京就願意安排會議。

川普曾多次指控中國，進行不公平的貿易活動，除了威脅將對中國產品課徵懲罰性關稅外，也打破美台1979年斷交以來的慣例，首度以美國總統當選人的身分，接受台灣總統祝賀當選的電話。而分析普遍認為，川普是要以台灣為籌碼，迫使北京進行相關談判。

李保東說，「貿易保護主義會導致自我孤立，對誰都沒有好處」。

以往中國都由總理李克強率團參加達沃斯論壇，而這次是習近平首度親自出席。加上這次論壇就在川普1月20日上任前不久舉行，因此雙方代表團的互動格外引人矚目。

(中時電子報)

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關鍵字：中國美國達沃斯川普習近平
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