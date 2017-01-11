有譜 習團隊不排除在達沃斯會川普代表團
中國外交部副部長李保東周三表示，北京不排除安排中國與美國總統當選人川普的代表團在瑞士達沃斯（Davos）世界經濟論壇（WEF）舉行期間會面。
世界經濟論壇年會將於1月17至20日舉行，而習近平將成為第一位出席這項盛會的中國國家主席。
據美聯社報導，李保東表示，年會期間中國願與各方交換意見，而北京與美國新政府代表的會議仍在安排。他說，只要雙方有時間與意願，北京就願意安排會議。
川普曾多次指控中國，進行不公平的貿易活動，除了威脅將對中國產品課徵懲罰性關稅外，也打破美台1979年斷交以來的慣例，首度以美國總統當選人的身分，接受台灣總統祝賀當選的電話。而分析普遍認為，川普是要以台灣為籌碼，迫使北京進行相關談判。
李保東說，「貿易保護主義會導致自我孤立，對誰都沒有好處」。
以往中國都由總理李克強率團參加達沃斯論壇，而這次是習近平首度親自出席。加上這次論壇就在川普1月20日上任前不久舉行，因此雙方代表團的互動格外引人矚目。
(中時電子報)
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