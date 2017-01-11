蜂群戰術 美國測試103架無人機自主飛行
美軍成功發射了100多架小型無人機「山鵪鶉」(Perdix)，並且透過人工智慧程式協調工作，這是無人機發展以及人工智能科技的重要突破，很可能改變未來戰爭的打法。
國防新聞(Defenase NEWS )報導，以往美軍也使用各式各樣的無人機，比如RQ-1收割者、全球之鷹等，這些體型較大的無人機，是由地面的控制中心在操作，操作者同樣是合格的飛行員，只是他們以遠端遙控的方式駕駛飛機。而「山鵪鶉」則不同，每一具「山鵪鶉」直徑約5公分、長約20公分，具有四片可收折的機翼的無人機，以小型電動馬達推進，它能夠自主決定該如何地執行目標，不需要一具一具的個別操作，只要在電子地圖上標明座標，這批「山鵪鶉」就會自己飛向預定地點，因此它最大的好處就是能夠同時執行大範圍區域的詳細偵察，比如在可疑森林裡的防空飛彈，或是在偽裝掩體下的武器，都能在很短的時間被具體又詳細的調查出來。
在這次測試中，無人機是由三架F / A-18超級大黃蜂戰機從空中發射，無人機在脫離戰機後會先盤旋，等待下達指令。這些無人機會自我調整方向與位置，不會相互干擾而碰撞。當全部103架山鵪鶉都脫離戰機後，測試人員只要指示座標位置，無人機就會依照指令前往，即使有個別的無人機掉隊或是損壞，其他的無人機也會繼續完全他們的任務。
目前各大國已經決議不將自動人工智慧用在武器設計上，因此山鵪鶉計畫也僅只於偵察與調查方面，不會做為殺傷性武器在使用。
(中時電子報)
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