孩子遭網路霸凌 救台盟與家長提告

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搶救台灣希望聯盟與學生家長不滿孩子在網路上放的反同志教育進入校園照片，遭挺同志團體及社運人士網路言語霸凌，今天到台北地檢署按鈴申告。

搶救台灣希望聯盟表示，日前在臉書上PO出孩子反對同志教育進入校園的心聲照片，卻遭人惡意竄改相關文字，孩子的父母更遭網友指控是類似ISIS脅迫孩子舉標語。

針對這些網路不實造謠及抹黑的說法，救台盟與大批學生家長，今天到台北地檢署按鈴申告，控告部分挺同團體及社運人士涉犯妨害名譽。1060111

(中央社)