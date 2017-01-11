鄭文燦：元宵節前試營運1個月 免費搭

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(中央社記者汪淑芬台北11日電)桃園市長鄭文燦今天表示，機場捷運春節後通車，元宵節前就會試營運1個月，免費搭乘，通車第二個月正式營運，會提供五折優惠。

桃園大眾捷運公司將在下週公布詳細試營運計劃，試營運期間預計每天上午8時到下午4時，提供團體及自由行旅客試乘。

鄭文燦今天與交通記者餐敘。他說，機場捷運從發包施工到完成12年，等很久，通車後將形成北北桃1小時生活圈。1060111

(中央社)