賽德克戰士狂飆37分 南湖力克后綜

南湖高中林梓峰狂飆37分。（高中體總提供）

來自南投霧社的南湖高中林梓峰，母親是賽德克族，他身上流著賽德克族的血，場下有樂天性格，場上雖神經大條，卻是不折不扣的得分好手，他今面對后綜高中，單場狂飆37分，不但寫下個人生涯最高，更是本屆HBL迄今最高單場得分，率隊以91比81獲勝，一掃前役慘敗給高苑的陰霾。

林梓峰在8月姥姥盃膝蓋受傷，所幸傷勢不重，他經過暑假休養，仍順利趕上預賽，他扛起進攻責任，預賽3場就與隊友林仕軒合力開火，兩人平均得分都是預賽前5名，進到高雄12強後，儘管林仕軒腳踝扭傷，影響進攻火力，但他適時跳出，此役不斷製造對手犯規，全場飆進37分，有12分來自罰球。

南湖高中本屆在「雙核心」簡廷兆與周桂羽畢業後，外界都認為戰力有明顯下滑，但包括林梓峰在內的5名高三球員適時跳出來承擔勝負責任，教練王顥宇不斷強調，團隊籃球將是南湖本屆繼續突破的最大關鍵，如今球隊看來也符合要求。

國中開始打球的林梓峰，跟目前就讀高苑工商的田浩同是埔里國中隊友，他選擇北上就讀南湖，並不斷努力提升個人實力，尤其外線手感，儘管他此役三分線投10僅中1，但他強調，過去根本不敢出手，「升上高三了，要讓自己打得更全面，才能帶領學弟，目標就是鎖定8強，找機會搶4強門票。」

(中時電子報)