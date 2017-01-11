「蛋黃哥」來了 拍照打卡必備！

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蛋黃哥切片蛋糕-「哥來了款」拍照打卡必備，經典蛋殼造型萌味十足，售價75元／單個。（圖片提供／85°C）

85°C推3款聯名蛋糕，包括蛋黃哥長條蛋糕-「不想起床款」（圖中）、蛋黃哥切片蛋糕-「哥來了款」（圖前）與「累累款」（圖後）。（圖片提供／85°C）

上班讓你感到煩悶嗎？辦公室療癒小物蛋黃哥來了，百元有找聯名蛋糕，讓小資族花小錢也能大放鬆。

連鎖咖啡品牌85°C去年推出蛋黃哥聯名蛋糕，創下3個月銷售4萬個蛋糕佳績，此次續推蛋黃哥長條蛋糕-「不想起床款」、蛋黃哥切片蛋糕──「累累款」與「哥來了款」3款新品，即日起全省門市限量販售，以萌翻表情搶攻辦公族商機。

蛋黃哥切片蛋糕──「哥來了款」，以桔子戚風蛋糕搭配酸甜雙莓果醬與法式鮮奶油霜雙層內餡，入口甜而不膩，底層以草莓酥波蘿增加豐富性，並以蛋黃哥與蛋殼造型巧克力點綴外層，造型逗趣可愛。另一款長條蛋糕──「不想起床款」，外型蛋黃哥蓋著白巧克力製成棉被，慵懶感十足，以檸檬蛋糕搭配濃郁法式奶油霜，瞬間檸檬清香滿溢口中，一次多重滿足。

(中時)