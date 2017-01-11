兩岸互遣偷渡犯 馬祖執行

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內政部移民署根據金門協議，今天在馬祖南竿福澳港，在兩岸紅十字會見證下，互相遣返偷渡客，中國籍10人、台灣籍1人。

兩岸偷渡犯遣接返，歷來均依「金門協議」，由雙方主管部門在海峽兩岸紅十字會見證下執行，這次遣返循「馬尾-馬祖」路線，由中國租用專船「安麒輪」並懸掛紅十字會旗幟，台灣租用民船至兩岸海域中線，引導進入馬祖福澳港。

移民署表示，遣返10名中國偷渡犯中，其中3人是駕駛小型遊艇「霧隱號」來台接應滯台的中國客，打算前往美國關島尋求政治庇護，因遊艇故障擱淺在桃園市大園區圳頭里南沙崑岸際，遭海巡署查獲，經法院依違反入出國及移民法判決，服刑完畢後於今交由中方人員押解返中國；另我方接返甘姓台灣人民，則於105年10月企圖由廈門搭船偷渡返金門時，遭中方查獲。

雙方人員依循人道及安全的原則，由兩岸紅十字會於交接書上簽名見證下，順利完成人員互遣作業，是今年首度執行「金門協議」合作案。1060111

(中央社)