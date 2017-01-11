遭指不當黨產 血液基金會：無稽之談

血液基金會遭媒體報導為國民黨營事業，恐涉不當黨產爭議。血液基金會今發表聲明，強調該會是醫療財團法人，不屬於任何政黨資產，駁斥該報導是「無稽之談」。

媒體報導，每年平均有170萬人次到台灣血液基金會轄下的各地捐血中心捐血，但調查卻發現，該基金會向醫療院所收取血液工本材料費，年收入達新台幣30億元，更坐擁許多房產，資產達50億元，並質疑該會實際資金來自國民黨，不當黨產委員會已接獲檢舉準備調查。

台灣血液基金會今天發表聲明指出，該會是依醫療法成立的醫療財團法人，不是政府機關，也不是政府出資捐助成立的基金會，多年來接受社會各界、民間團體捐助捐血車、血袋等設備器材，強調成立40多年來，所有捐供血業務均以全民醫療用血供應無虞為目標。

對於報導指出的房產，血液基金會表示，民國81年時行政院衛生署建議，應建立獨立自有辦公作業場所，該會才規劃購置房舍，多數為捐血中心、捐血站、捐血室、捐血車等硬體設施，以及採血、檢驗設備儀器，且不斷改善相關設備及服務捐血人。

報導另指出，該會提供每袋250C.C.血液時，會向醫療院所收取約600元至1000元的「材料費」，全年收入達34億元，血液基金會強調，根本是斷章取義之論。

血液基金會表示，捐血人捐出的血液是「無償」的，必須經必要處理後才能提供給病人使用，因此才會收取處理血液的材料費，這款項不僅是由衛生福利部核定，更是維持捐血機構正常運作必要的經費來源。

目前檢驗的項目包括血型檢驗、紅血球異體抗體篩檢、梅毒血清檢驗（STS）、血清轉胺(酉每)檢驗（ALT）、B型肝炎病毒表面抗原檢驗（HBsAg）、C型肝炎病毒抗體檢驗（Anti-HCV）、人類免疫缺乏病毒抗體檢驗（Anti-HIV）、人類嗜T淋巴球病毒抗體檢驗（Anti-HTLV）以及病毒核酸試驗（NAT）等，其檢驗費用依健保給付總額的點數應為1620點，但以全血為例，該會給付僅575點，不可能因為血品而圖利。

過去幾年曾發生的空難、氣爆、塵爆、登革熱、震災等，透過全台捐血中心調度支援，在醫療用血需求上發揮救難功能，血液基金會強調，台灣捐血機構不是任何黨政資產，是全民的資產，若因不當言論訴求或挑撥，造成需血療疾患者無血可用，損及個人健康，甚或影響整個家庭，相信都是大家所不樂見。1060111

(中央社)