陸農民工河北討薪 遭人大代表打斷手腳

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一名重慶籍農民工在河北與人合夥承包工程，不料工程款被拖欠，去年底帶著工人討薪時遭打斷手腳，多名工人也被打傷。工人指證說，身兼河北省定州市人大代表的開發商冉慶軍現場指揮打人。

中國大陸澎湃新聞官方微博今天報導了上述消息，引發大陸網友眾怒，有人貼文說，「弱勢群體還是得不到法律的維護回覆」、「我可憐的農民工兄弟！打工不容易！」

還有不少大陸網友嘲諷說，「人大代表原來就是打人民的哦」、「中國的豆腐渣工程都是被這些流氓開發商建的」「官商勾結，無司法獨立，無司法公眾，同志們，有錢趕緊移民吧，這個紅色政權統治的國家只有小粉紅愛的起。」

澎湃新聞報導，重慶涪陵籍農民工趙家友因為與人合夥承包人民幣885.9萬元（約新台幣4150萬元）工程款被拖欠，去年10月他帶工人赴河北討工程尾款時遭追打，腿被開發商工作人員打到骨折。

報導說，醫院診斷，趙家友左下肢外傷，左腓骨多段骨折，右手第4掌骨基底骨折，枕骨骨折，頭皮裂傷，胸壁損傷，肺挫傷，左側第10肋骨骨折，右上肢外傷。多名工人和他一同被打傷。

工人指證開發商豐源房地產公司董事長、定州市人大代表冉慶軍現場指揮打人。

定州警方10日表示，事發後，警方以尋釁滋事對該公司工作人員謝占明等7名犯罪嫌疑人進行刑事拘留，6名工作人員遭網上追逃。

目前警方已經向定州市人民代表大會常務委員會遞交解除冉慶軍人大代表資格申請報告，但目前未獲回復。1060111

(中央社)