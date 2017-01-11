洗錢天堂的末日 揭開瑞士銀行醜聞
「公視主題之夜」13日將播出紀錄片「洗錢天堂的末日」，揭開瑞士銀行保密制度與醜聞案。
瑞士占地4萬平方公里，人口700萬，只有7成國土適合居住，但平均每人所得僅次於科威特，是全世界第二高。瑞士高所得秘訣在於身為中立國，又有銀行保密制度悠久傳統，瑞士銀行吸引全球外逃資本、逃漏稅資本和組織犯罪資本，在瑞士開設匿名帳戶，將黑錢洗成瑞士法郎。
「洗錢天堂的末日」透露這個已維繫數百年、就像巧克力與手錶一樣，讓瑞士引以為傲的銀行保密制度，如今卻成為各大國反逃稅之戰首要目標。
紀錄片指出，西元2007年、2008年時研究結果顯示，法國、美國、德國和英國逃稅金額驚人，法國逃稅金額已是國庫收入20％，幾乎跟預算赤字一樣高。2007年時，次級房貸危機已開始發酵，大銀行引發的經濟危機讓民眾遭沉重打擊，國庫空虛、預算赤字飆升，政府須積極找錢，美國開始對瑞士最大銀行「瑞銀集團」展開猛烈攻勢。1060111
(中央社)
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