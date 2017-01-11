高鐵南延屏東喊卡 莊瑞雄跨海抗議

與總統蔡英文出訪尼加拉瓜的民進黨立委莊瑞雄今天跨海抗議，交通部長賀陳旦表示，短期內不打算高鐵向南延伸至屏東，要求行政院盡速提出高鐵南延屏東計畫。

交通部長賀陳旦昨天表示，高鐵延伸至屏東「沒有打算短時間內，列為優先建設」。

莊瑞雄跨海發布新聞稿表達抗議，他表示，賀陳旦的說法不僅打臉行政院長林全日前承諾因長期忽視屏東，未來分配資源會「優先」解決屏東需求，也傷害了屏東鄉親對屏東女兒的總統蔡英文允諾平衡南北、建設故鄉的殷殷期待。

莊瑞雄除向交通部嚴正抗議外，他請行政院立即與交通部協調交通基礎建設優先順序，盡速完成高鐵延伸到屏東的計畫。

他表示，2016年12月份的資料顯示，屏東縣人口數有83萬5792人，在全台22縣市中排名第8，贏過目前擁有高鐵車站的雲林縣、苗栗縣、新竹縣、嘉義縣，但卻是台灣西部地區唯一沒有高鐵經過的縣市，對屏東鄉親而言，幾乎被中央政府漠視為二等公民。

莊瑞雄說，屏東縣海岸線長，海洋資源豐富，墾丁國家公園最高一年800多萬遊客造訪，居全台國家公園遊客數量之首，每年都有上百億的觀光商機，交通建設是經濟發展的基礎，有良好的交通建設，才能活絡地方經濟。

他表示，屏東是總統故鄉，蔡總統多次下鄉訪視，屏東鄉親們都向總統反映高鐵延伸至屏東的期望，他多次要求交通部重新評估高鐵南延的可行性評估，納入觀光人潮的因素，但報告沒完成，交通部長就以自身舊有思維擱置計畫，實屬不當。為苦民所苦，行政院應立即與交通部協調屏東地區交通基礎建設優先順序，以盡速完成高鐵南延的計畫。1060111

(中央社)