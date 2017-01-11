川普在陸申請商標 專家：恐致憲政危機

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法新社得知，美國總統當選人川普在中國大陸至少還有45個註冊商標等待申請核准，每一項申請都可能牴觸美國憲法，凸顯他和大陸這個亞洲巨人的關係，可能涉及利益衝突。

川普（Donald Trump）當選後因與台灣接觸、任命疑中派、揚言對大陸出口商品課以懲罰性關稅，而惹惱北京。

但川普未因此停止悄悄運作，確保他的名字在世界第二大經濟體大陸的權利獲得保障。他最近一次在大陸申請專利，是在去年6月。

川普在大陸至少已註冊72個商標，這僅是他累積龐大財富的國際投資組合的一部分而已。

大陸政府資料顯示，川普在去年4月，也就是宣布參選總統近1年後又申請了42個註冊商標。約兩個月後，他幾乎確定贏得共和黨總統提名時，又申請了3個，都是以川普自己的姓名申請，地址則登記在紐約的川普大樓。

這類申請流程通常需時12至18個月，因此大陸當局的決定，會等到川普本月稍晚就職後很久才會出爐。

美國不分黨派的專家都表示，川普在大陸申請註冊商標，可能違反美國憲法第一條第九項第八款。這條條文禁止聯邦官員收受禮物或收取外國政府「俸祿」。

共和黨籍總統小布希時代處理倫理問題的白宮律師潘特（Robert Painter）表示：「取得註冊商標、許可等等，可能被視為收受外國政府授與的特別待遇，在這個條款規範內。」

曾替現任總統歐巴馬處理倫理問題的律師艾森（Norman Eisen）認同地說：「這些註冊商標，每一個都可能是俸祿。」

波士頓大學憲法學者韋克斯勒（Jay Wexler）則表示，憲法對於違反此條條文未明定「具體的糾正辦法」，但「我認為，違憲情節重大時，彈劾會是適當的糾正辦法」。1060111

(中央社)