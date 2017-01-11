就是要歐巴馬！Spotify開出這超狂職缺
即將卸下美國總統職務的歐巴馬，日前曾開玩笑說想去音樂串流平台Spotify工作，現在歐巴馬有機會夢想成真囉，因為Spotify開出了這職缺：音樂播放清單總統（President of Playlists）。
這個職缺根本就是為歐巴馬量身打造，因為它的徵才條件第一項就是：擁有管理獲高度重視國家至少8年經驗。
如果你說不少人符合這個條件，那再看看這個：擁有良好團隊精神，良好工作道德，友好和溫暖的態度，以及諾貝爾和平獎。除了歐巴馬，誰能應徵這工作？
Spotify 執行長艾克（Daniel Ek）在個人推特上發布這項訊息。他在推特上說：嗨，歐巴馬，我聽說你有興趣加入spotify，你看過這個了嗎？並附上上述職缺的連結。
歐巴馬連續兩年夏天公布自己Spotify假期播放清單，透露他是靈魂經典和爵士樂的重度愛好者。
(中時電子報)
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