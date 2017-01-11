韓國瑜辭職信 呼籲召開董事會覓新人選
台北農產運銷公司人事風波不斷，原被民進黨陣營急欲拉下台的北農總經理韓國瑜，動向成矚目焦點，韓國瑜日前陸續接受媒體專訪，都強調絕不戀棧，也有多人勸進其選立委，但他一直無正面回應。韓國瑜今一一寄信給23席董事提辭職，信中指出，既然市府及市議會說明，近幾月北農的風波都因為要撤換他而引起，他也早已不戀棧現職，依公司法規定，向董事會請辭，懇請董事會儘速召開，覓妥接任人選。
韓國瑜在信中指出，台北市長柯文哲月前接受周玉寇專訪表示，農產公司的事是520之後民進黨洪耀福秘書長和曹啟鴻主委一起拜訪柯，要換掉韓所引起。後來柯接受記者訪問時也明確表示，洪耀福介紹林秋慧給他，引薦其當農場公司董事長。前述說明，足以證明許多議員質詢內容和新聞報導，對韓國瑜自身的抹黑都是錯誤的資訊，整起事件，就是政治事件！
韓國瑜表示，早在中秋節時，便將辭職書交給柯文哲，要由市政府的官派董事在公司的董事會上提出。但因目前公司沒有董事長，他的辭職書一直未被處理。既然市府及市議會已說明近幾月風波都因為要撤換他而引起，韓國瑜也早已不戀棧現職，便依信件，依公司法規定，向董事會請辭，懇請董事會儘速召開，覓妥接任人選，在農曆年之後繼續照顧好全國百萬農民及大台北地區600萬人的食安質量保障。
知情人士表示，韓國瑜也確定將參選國民黨黨主席，對外宣布參選日期則尚未確定，只是先藉由信件表示其去意堅決，明早10時韓國瑜將親自說明。
(中時)
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