中正國中開放家長觀課，師坦言會緊張

中正國中開放校園讓家長觀課，大人、小孩一同專注聽講成為難得畫面。（林和生攝）

中正國中開放校園讓家長觀課，家長坐在最後一排當起一日學生。（林和生攝）

屏東市中正國中新年新創舉，11日起連續三日開放校園，邀請家長走進教室觀課，了解學生上課時老師怎麼教、學生怎麼學，師生實際互動情形；今日實施首日，家長一字排開，授課教師坦言「會緊張」，不過也給予高度評價，認為所有的回饋都是進步動力。

發想者校長涂志宏指出，校園以往屬於相對封閉空間，但涉及公共事務的教學品質本應被提出來討論，否則老師自以為的專業久了就會出現盲點，透過開放校園機制，給了教學檢視機會，讓未來授課更能迎合家長需求。

3天觀課吸引近200位家長報名，學校事前提醒「觀課倫理」，以不干擾、不走動、不質疑為限，事後再到閱讀教室進行座談，此時就能自由表達意見。

育有就讀小六3胞胎的家長花基益提早進入校園觀課，他說，每個孩子都有自己的興趣及專長，為適才適學，擔心要分送3所不同學校，所以先來瞭解學校風格、設備及老師教學方式，作為是否就讀的依據，並笑說「希望同一所就能一次搞定」。

生物科教師簡秉逸說，在教學部分老師主導整個場域，確實顯得封閉，也坦言後排坐了一些生面孔會緊張，但期望得到一些回饋，作為未來改正的方向；七年級學生孟維泰則笑說，擔心課堂上說錯答案，害得自己不敢舉手。

(中時)