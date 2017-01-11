丁丁歷險記系列之一 80年來首次彩色出版
比利時漫畫出版商Casterman最近將在法國推出，《丁丁歷險記》(Adventures of Tintin)中《丁丁和蘇聯》(Tintin and the Soviets)的彩色版，這是這本著作出版80年來首次以彩色狀態出版。
根據法新社(AFP)報導，這本彩色新書《丁丁和蘇聯》(Tintin and the Soviets)雖然主題和俄羅斯有關，但背景時空卻發生在蘇聯時期，它首次出版時歐洲各國正在擔心俄羅斯勢力的興起。
這本反共產黨的漫畫書，過去第一次出現是在比利時每周發行的天主教報紙 《20世紀》(Le Vingtieme Siecle)上，原本沒有被歸類為丁丁的系列故事之一，一直到作者Herge過世16年後才被承認為丁丁的故事之一。
過去這本書只有以黑白兩色出版的，但這次Casterman則決定出彩色版，Herge的個人秘書Alain Baran批評這項決定，認為出版社應該保持原作的黑白顏色。
這本書中丁丁的個性也比其他系列不同，感覺起來丁丁像個罪犯，不斷被牽扯進糾紛和打鬥，也不斷跑去和他不喜歡的人算舊帳。這部作品中也保留了原名Georges Remi的作者刻劃的，刻板印象的猶太裔裁縫師的角色。
Remi原本已修改掉了其他系列中，刻劃這類刻板猶太裔美國人的橋段，但他沒有改變這部作品
。出版商Casterman也表示他們從來沒有考慮過修改這部分，其發言人表示出版社認為自己無權作修改，既然Remi沒有改掉任何一部分的話。Casterman之後將以其他語言，出版這本書。
AFP報導指出，Remi刻劃這個猶太裔刻板印象，顯示他一直為自己在納粹佔領比利時時，消極的態度和作為感到羞恥。雖然Remi沒有主動配合納粹，但他仍舊按照別人要求，繼續為比利時報紙畫丁丁系列。
(中時電子報)
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