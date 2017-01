丁丁歷險記系列之一 80年來首次彩色出版

比利時女王馬蒂爾德去年10月站在一幅巨大的丁丁海報前。(美聯社)

比利時漫畫出版商Casterman最近將在法國推出,《丁丁歷險記》(Adventures of Tintin)中《丁丁和蘇聯》(Tintin and the Soviets)的彩色版,這是這本著作出版80年來首次以彩色狀態出版。

根據法新社(AFP)報導,這本彩色新書《丁丁和蘇聯》(Tintin and the Soviets)雖然主題和俄羅斯有關,但背景時空卻發生在蘇聯時期,它首次出版時歐洲各國正在擔心俄羅斯勢力的興起。

這本反共產黨的漫畫書,過去第一次出現是在比利時每周發行的天主教報紙 《20世紀》(Le Vingtieme Siecle)上,原本沒有被歸類為丁丁的系列故事之一,一直到作者Herge過世16年後才被承認為丁丁的故事之一。

過去這本書只有以黑白兩色出版的,但這次Casterman則決定出彩色版,Herge的個人秘書Alain Baran批評這項決定,認為出版社應該保持原作的黑白顏色。

這本書中丁丁的個性也比其他系列不同,感覺起來丁丁像個罪犯,不斷被牽扯進糾紛和打鬥,也不斷跑去和他不喜歡的人算舊帳。這部作品中也保留了原名Georges Remi的作者刻劃的,刻板印象的猶太裔裁縫師的角色。

Remi原本已修改掉了其他系列中,刻劃這類刻板猶太裔美國人的橋段,但他沒有改變這部作品

。出版商Casterman也表示他們從來沒有考慮過修改這部分,其發言人表示出版社認為自己無權作修改,既然Remi沒有改掉任何一部分的話。Casterman之後將以其他語言,出版這本書。

AFP報導指出,Remi刻劃這個猶太裔刻板印象,顯示他一直為自己在納粹佔領比利時時,消極的態度和作為感到羞恥。雖然Remi沒有主動配合納粹,但他仍舊按照別人要求,繼續為比利時報紙畫丁丁系列。

