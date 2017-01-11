一例一休 全校協：假日及寒暑校園可能不開放

一例一休不僅影響產業界，連學校也受衝擊。全國中小學校長協會今天表示，學校裡面警衛、廚工、、技工及約聘僱人員皆屬勞工，依法他們假日到校皆要給加班費，政府若不幫忙解決，假日或寒暑假校園可能無法開放讓民眾進來活動。

教育部國教署長邱乾國回應，學校要依法行事，如果屬於勞工的人員假日到校，應該給加班費，教育部會和地方政府商量，請他們重新設算後，給中小學足夠的經費因應。

全國校長協會理事長、高雄四維國小校長翁慶才表示，中小學常用假日辦活動，畢業典禮及家長日也都選在晚上或周六舉行，一例一休上路後，如果要請警衛、技工、約聘僱人員假日來幫忙，都要付加班費，但學校人事費用根本就沒有加班費這一項。

翁慶才表示，因為一例一休規定很嚴，學校現有人力一定會減少在假日上班、不在晚上加班，以免違法。在學校沒有編列加班費的情況下，警衛只好正常休假，那假日或寒暑假，校園就無法開放讓民眾進來活動。

「提供孩子安全校園，政府責無旁貸。」翁慶才說，以後不但假日不能開放校園，即將來臨的寒假也面臨相同狀況，學生不得其門而入，只好宅在家，這不就與開放校園政策背道而馳？

翁慶才表示，現在學校都有2名警衛或由保全公司負責校園安全，一例一休上路後，預計每名警衛每年要增加3.5萬元成本，加上其他校園勞工可能的加班費用，政府應該補足，學校運作才不會出問題。

新北市莒光國小校長邱承宗說，勞工意識高漲，以前就有警衛說工作超時，要求加班費。現在一例一休規定更嚴，學校勞工想要來幫忙，校長也不敢隨便答應，因為根本沒錢付加班費；而且一旦被勞檢發現警衛或約聘僱人員違法加班，學校也付不出罰款。

校長們憂心表示，除了人事經費，影響最大的是學校工程，由於平日學生要上課，儘可能不讓工程影響學生學習，往往會利用假日趕工，這麼一來工程成本會增加。此外，各項試務成本也可能增加，未來若無法負擔，恐不得不調漲相關教師甄選報名費。

(中時)