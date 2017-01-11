假冒債權勒索敲詐 竹聯幫龍堂堂主遭檢肅

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警方將陳姓男子等3嫌拘提到案。(林郁平攝)

警方查獲番刀、本票、和解書等贓證物。(林郁平攝)

竹聯幫龍堂堂主、綽號木瓜的陳姓男子，涉嫌自2015年4月起，多次以幫派名義糾眾鬥毆嗆聲，甚至新北市私立高中校門口、海山捷運站外與其他幫派火拚，並在臉書發布追殺令，另外還多次在新北地方法院外當眾毆打、恐嚇債權人，公然向警方挑釁。

刑事局偵查第四大隊經報請新北地檢署檢察官李宗翰指揮偵辦，與北市大安分局、士林分局、新北市土城分局共組專案小組，將陳男等3嫌檢肅到案，查獲番刀、本票、和解書等贓證物。

警方調查，嫌犯除涉及多起暴力恐嚇案件外，還以債權讓渡方式向高利貸業者敲詐勒索，初估被害人數達50餘人，被害金額近千萬元。警方訊後，將陳嫌等人依組織、恐嚇、傷害等罪嫌移送法辦。

(中時)