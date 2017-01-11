假冒債權勒索敲詐 竹聯幫龍堂堂主遭檢肅
竹聯幫龍堂堂主、綽號木瓜的陳姓男子，涉嫌自2015年4月起，多次以幫派名義糾眾鬥毆嗆聲，甚至新北市私立高中校門口、海山捷運站外與其他幫派火拚，並在臉書發布追殺令，另外還多次在新北地方法院外當眾毆打、恐嚇債權人，公然向警方挑釁。
刑事局偵查第四大隊經報請新北地檢署檢察官李宗翰指揮偵辦，與北市大安分局、士林分局、新北市土城分局共組專案小組，將陳男等3嫌檢肅到案，查獲番刀、本票、和解書等贓證物。
警方調查，嫌犯除涉及多起暴力恐嚇案件外，還以債權讓渡方式向高利貸業者敲詐勒索，初估被害人數達50餘人，被害金額近千萬元。警方訊後，將陳嫌等人依組織、恐嚇、傷害等罪嫌移送法辦。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。