南韓2016國防白皮書 朴槿惠銷聲匿跡
南韓國防部今天發表2016國防白皮書，遭國會彈劾而停止總統職權的朴槿惠在白皮書中銷聲匿跡，反觀代理朴槿惠職務的國務總理黃教安卻被圖文並茂刊登出來。
南韓聯合新聞通訊社報導，2014年發行的國防白皮書中，朴槿惠分別在第49、第69及第107頁，配上巡視前線、主持會議、韓美高峰會談的圖片亮相，但是2016國防白皮書中，卻隻字未提朴槿惠。
黃教安則被圖文並茂刊登在第105頁和第229頁，分別參訪首爾國際航空宇宙、國防產業展及參訪聞慶世界軍人體育大會。
另外，國防白皮書指出，北韓兵力總數從2014年的120萬多人增至去年的128萬多人。軍團級部隊從15個增至17個，師團級部隊從81個增至82個。
報導稱，白皮書還首次增加北韓部署射程達1000公里的「飛毛腿-ER」飛彈的內容。韓美兩國對北韓去年9月5日發射的彈道飛彈進行分析後公布，北韓發射的飛彈為「飛毛腿-ER」。
白皮書還指出，為了研發射程覆蓋美國本土的長程飛彈，北韓共3次對外公開洲際彈道飛彈（ICBM）級的KN-08，還有一次公開KN-08的改進型KN-14，北韓仍繼續努力研發潛射彈道飛彈。白皮書提及ICBM、潛射彈道飛彈尚屬首次。
據報導，白皮書還首次使用「核彈頭」一詞並指出，北韓對外炫耀核彈頭等各種核爆炸手段。白皮書還指出，北韓公開的「核彈」疑似內爆式原子彈，但這是模型還是實物不得而知。
對此，南韓軍方高層人士表示，北韓洲際彈道飛彈研發工作尚未完成，達不到可信賴的程度，但是北韓為了提高洲際彈道飛彈的飛行能力，仍持續不斷研發。1060111
(中央社)
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