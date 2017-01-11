韓CJ E&M新增頻道 在新加坡播映韓片

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我要評比

南韓CJ E&M集團新增的「tvN Movies」頻道今天在新加坡正式開播，該頻道專為海外觀眾播映南韓國產電影。

南韓「亞洲經濟」今天報導，「tvN Movies」與新加坡最大收費電視台Star Hub簽約，將為當地54萬餘戶家庭提供動作、喜劇、愛情、驚悚等題材的南韓電影，每年播出超過200部，其中，包括20多部與南韓戲院同步上映的最新電影。

據報導，CJ E&M稱，tvN Movies頻道今後還將在菲律賓、印尼、香港等地開播。

南韓電影振興委員會發布的「韓國電影產業報告」顯示，2015年南韓電影產業海外市場銷售達2937萬美元，其中，中國、日本及東南亞地區的銷售比重達78.2%。

據報導，CJ E&M代表金成洙（音譯）表示，為完成CJ於2020年前躋身全球10大文化企業的目標，今後將透過多種合作方式，積極進軍海外市場。1060111

(中央社)