韓國瑜請辭 盼北農董事會盡速召開

我要評比

台北農產公司總經理韓國瑜今天發聲明書提及，去年向台北市長柯文哲提辭職信，且因近期錯誤資訊引導市府做錯誤決策，決定向董事會請辭，希望董事會儘速召開，覓妥接任人選。

媒體報導，韓國瑜準備辭去北農總經理擬參選國民黨黨主席。

韓國瑜11日下午發出給董事會的聲明稿，全文如下。

柯文哲月前接受周玉寇專訪表示，農產公司的事是520之後，民進黨洪耀福秘書長和曹啟鴻主委一起拜訪他，要換掉韓國瑜所引起。

後來柯文哲接受記者訪問時也明確表示，洪耀福介紹林秋慧女士給市長，引薦她當農產公司董事長。前述說明，足以證明許多議員質詢內容和新聞報導，對國瑜的抹黑都是錯誤的資訊。

整起事件，就是政治事件！

國瑜早在中秋節時，便將辭職書交給市長，要由市政府的官派董事在公司的董事會上提出。但因公司沒有董事長，國瑜的辭職書一直未被處理。

近來，惡意的錯誤資訊引導市政府一直在做錯誤的決策，逼使工會以可能在春節前怠工來表達情緒的不滿。

幸經國瑜斡旋，工會已承諾願保證在春節前和國瑜一起努力為大台北600萬居民把守蔬果無超標農藥殘餘及正常供應，並照顧全台百萬農民權益。

既然市府及市議會已說明近幾月風波都因為要撤換國瑜而引起，國瑜也早已不戀棧現職，特以此信，依公司法規定，向董事會請辭，懇請董事會儘速召開，覓妥接任人選，在農曆年之後繼續照顧好全國百萬農民及大台北地區600萬人的食安質量保障。1060111

(中央社)