年金改革 洪秀柱：反對躁進與民粹

中國國民黨主席洪秀柱今天表示，國民黨支持年金改革，但要漸進式、配套完整，反對躁進、民粹式的作為，且反對製造職業別衝突、反對造成世代對立。

全國教師工會總聯合會副秘書長羅德水下午應邀在國民黨中常會報告「對年金改革的批評與建議」指出，全教總不是任何政黨的組織，年金改革應全面性改革，不能肥高官瘦小吏，也不應該算計選票利益。

羅德水建議，逐年提撥經費到退撫基金，年輕人才領得到；堅決反對中小學教師60歲起支；保證基金永續，反對一改再改；提出保障私校工作者的改革措施；蔡政府年改團隊出來公開辯論。

洪秀柱聽取報告後說，國民黨執政期間針對年金改革做出努力，但因改革複雜，功敗垂成；蔡政府上台後，一無是處，荒腔走板。

洪秀柱表示，國民黨支持年金改革，要保障所有退休人口的經濟安全，且年金制度要永續發展。年金改革要漸進式、配套完整，反對躁進、民粹式的作為。

她說，反對製造職業別衝突，要理性、正確資訊，且以同理心為前提，非民粹手段。反對造成世代對立，彼此不諒解，執政者要提高年輕世代的工作機會跟待遇，確保他們能負擔得起，確保他們領得夠。

洪秀柱表示，應公平合理看待退休者權益，要尊重過去依循制度設計所賦予的任何權益，不能因時空變遷，汙名化所有遵循制度、為國家貢獻的人；沒有尊嚴就沒有改革，反對蔡政府貼標籤政治惡鬥。

她說，國民黨會盡速提出版本，就算國民黨在立法院人數少，但如果提出的是合理、永續、有配套的版本，應該可以獲得多數認同。1060111

(中央社)