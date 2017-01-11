年金改革 洪秀柱：反對躁進與民粹
中國國民黨主席洪秀柱今天表示，國民黨支持年金改革，但要漸進式、配套完整，反對躁進、民粹式的作為，且反對製造職業別衝突、反對造成世代對立。
全國教師工會總聯合會副秘書長羅德水下午應邀在國民黨中常會報告「對年金改革的批評與建議」指出，全教總不是任何政黨的組織，年金改革應全面性改革，不能肥高官瘦小吏，也不應該算計選票利益。
羅德水建議，逐年提撥經費到退撫基金，年輕人才領得到；堅決反對中小學教師60歲起支；保證基金永續，反對一改再改；提出保障私校工作者的改革措施；蔡政府年改團隊出來公開辯論。
洪秀柱聽取報告後說，國民黨執政期間針對年金改革做出努力，但因改革複雜，功敗垂成；蔡政府上台後，一無是處，荒腔走板。
洪秀柱表示，國民黨支持年金改革，要保障所有退休人口的經濟安全，且年金制度要永續發展。年金改革要漸進式、配套完整，反對躁進、民粹式的作為。
她說，反對製造職業別衝突，要理性、正確資訊，且以同理心為前提，非民粹手段。反對造成世代對立，彼此不諒解，執政者要提高年輕世代的工作機會跟待遇，確保他們能負擔得起，確保他們領得夠。
洪秀柱表示，應公平合理看待退休者權益，要尊重過去依循制度設計所賦予的任何權益，不能因時空變遷，汙名化所有遵循制度、為國家貢獻的人；沒有尊嚴就沒有改革，反對蔡政府貼標籤政治惡鬥。
她說，國民黨會盡速提出版本，就算國民黨在立法院人數少，但如果提出的是合理、永續、有配套的版本，應該可以獲得多數認同。1060111
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。